Внутренняя бета-версия игры LittleBigPlanet Hub для PlayStation 3 попала в сеть

Компании Sony Interactive Entertainment и разработчики из студии Sumo Digital собирались выпустить бесплатный самостоятельный спин-офф игры LittleBigPlanet Hub, который объединял первые две части популярной серии.
Однако проект был отменен, и только спустя десятилетие в сети был найден работающий билд игры. Оказалось, что в сеть каким-то образом попала внутренняя бета-версия LittleBigPlanet Hub для PlayStation 3. Российским геймерам и поклонникам игры удалось получить исходные файлы LittleBigPlanet Hub и настроить их запуск на взломанных консолях.
Теперь каждый игрок может попробовать платформер и оценить его геймплей. Даже несмотря на то, что это всего лишь бета-версия, игра работает стабильно и без существенных ошибок на PlayStation 3 или через эмуляторы. Игра выглядит полностью завершённой и содержит множество уровней для прохождения, что приятно удивило многих игроков.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.