Внутренняя бета-версия игры LittleBigPlanet Hub для PlayStation 3 попала в сеть

Бета-версию LittleBigPlanet Hub случайно обнаружили в открытом доступе в сети

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Компании Sony Interactive Entertainment и разработчики из студии Sumo Digital собирались выпустить бесплатный самостоятельный спин-офф игры LittleBigPlanet Hub, который объединял первые две части популярной серии.

Фото: commons.wikimedia.org by Rico Shen is licensed under Commons, the free media repository

Однако проект был отменен, и только спустя десятилетие в сети был найден работающий билд игры. Оказалось, что в сеть каким-то образом попала внутренняя бета-версия LittleBigPlanet Hub для PlayStation 3. Российским геймерам и поклонникам игры удалось получить исходные файлы LittleBigPlanet Hub и настроить их запуск на взломанных консолях.

Теперь каждый игрок может попробовать платформер и оценить его геймплей. Даже несмотря на то, что это всего лишь бета-версия, игра работает стабильно и без существенных ошибок на PlayStation 3 или через эмуляторы. Игра выглядит полностью завершённой и содержит множество уровней для прохождения, что приятно удивило многих игроков.

LittleBigPlanet Hub - Announce Trailer