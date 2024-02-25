В стиле Кодзимы: вышел трейлер сурвайвл-хоррора The Forever Winter

Fun Dog Studios представила кооперативный сурвайвл-хоррор The Forever Winter, который по стилистике похож на работу знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзиму.
Футуристичный трейлер раскрывает нам детали антиутопии, где люди живут в бесконечной войне между сверхмощными машинами и биомеханическими врагами. Разработчики назвали этот дебютный проект экспериментальной частью "нового ренессанса в мире игр".
По сюжету Земля утопает в насилии из-за развитых технологий и экологического коллапса. Геймерам нужно будет выжить в этом хаосе, собирая хабр с умерших, а также придётся сражаться с огромными военными машинами.
Разработчики Fun Dog Studios обещают зрелищные столкновения на поле боя, где враги будут действовать логично и обдуманно, имея свои цели и планы. Для победы игрокам нужно будет не просто драться с врагами, но и думать, а также уметь скрываться.
Пока что дата релиза The Forever Winter не объявлена, но игра будет доступна на платформе Steam.
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