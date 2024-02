В стиле Кодзимы: вышел трейлер сурвайвл-хоррора The Forever Winter

Fun Dog Studios представила кооперативный сурвайвл-хоррор The Forever Winter, который по стилистике похож на работу знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзиму.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository