Tales of Seikyu: симулятор фермы с ёкаями и капибарами, который появится к концу 2024 года

Поклонникам симуляторов в стиле Farmlife наверняка понравится игра Tales of Seikyu с фэнтезийным сеттингом. Основная локация — это японская сельская местность, где можно разводить капибар на ранчо.
Tales of Seikyu начинается с того, что вы покупаете небольшую собственность в сельской местности, где придётся выращивать различные культуры, ухаживать за животными, украшать свой дом, изготавливать и продавать побочные продукты своей фермы, а также дружить с жителями деревни или жениться на них.
Одна из главных особенностей игры — это сельские жители, которые выглядят фантастически. Разработчик ACE Entertainment сообщил, что на острове Сейкю проживают более 40 жителей, среди которых люди-птицы, антропоморфные выдры и, конечно же, люди-кошки. Все персонажи по стилистике похожи на героев Studio Ghibli.
Напоминаем, что выход игры запланирован на конец 2024 года. До тех пор все желающие могут оставить свои пожелания в Steam.
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