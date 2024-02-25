Tales of Seikyu: симулятор фермы с ёкаями и капибарами, который появится к концу 2024 года

Новый фермерский фэнтезийный симулятор Tales of Seikyu выйдет в конце 2024 года

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Поклонникам симуляторов в стиле Farmlife наверняка понравится игра Tales of Seikyu с фэнтезийным сеттингом. Основная локация — это японская сельская местность, где можно разводить капибар на ранчо.

Фото: flickr.com by Danny Choo is licensed under Commons, the free media repository

Tales of Seikyu начинается с того, что вы покупаете небольшую собственность в сельской местности, где придётся выращивать различные культуры, ухаживать за животными, украшать свой дом, изготавливать и продавать побочные продукты своей фермы, а также дружить с жителями деревни или жениться на них.

Одна из главных особенностей игры — это сельские жители, которые выглядят фантастически. Разработчик ACE Entertainment сообщил, что на острове Сейкю проживают более 40 жителей, среди которых люди-птицы, антропоморфные выдры и, конечно же, люди-кошки. Все персонажи по стилистике похожи на героев Studio Ghibli.

Напоминаем, что выход игры запланирован на конец 2024 года. До тех пор все желающие могут оставить свои пожелания в Steam.

Tales of Seikyu | Official Announcement Trailer