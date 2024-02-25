Этот мод в Skyrim позволяет подстраиваться под темп NPC для следования за ним

В игре есть эпизоды, где главного героя сопровождает NPC до следующей части задания, разговаривая всю дорогу. Но к всеобщему раздражению NPC передвигается медленнее, чем главный персонаж. Поэтому приходится неловко чередовать прогулку с пробежкой трусцой на протяжении всего пути, вместо того чтобы просто идти рядом с ним.
В то время как в некоторых играх можно при необходимости подстраиваться под темп NPC, в Skyrim этого нет. Иногда это оборачивается целой проблемой, когда Эсберн или какой-нибудь другой болтливый персонаж, связанный с сюжетом, должен вести главного героя к следующему фрагменту истории. Модер wSkeever решает эту проблему: он позволяет автоматически следовать за NPC.
Для его активации просто удерживайте "shift" и наведите курсор мыши на NPC, чтобы появилась опция "следить". Нажмите E, чтобы активировать его, и вы будете следовать за ним в нужном темпе, куда бы вы не пошли. Чтобы перестать следовать за NPC, то нажмите любую клавишу перемещения или атаки.
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