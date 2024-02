Этот мод в Skyrim позволяет подстраиваться под темп NPC для следования за ним

В игре есть эпизоды, где главного героя сопровождает NPC до следующей части задания, разговаривая всю дорогу. Но к всеобщему раздражению NPC передвигается медленнее, чем главный персонаж. Поэтому приходится неловко чередовать прогулку с пробежкой трусцой на протяжении всего пути, вместо того чтобы просто идти рядом с ним.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository