Это шедевр: Final Fantasy VII Rebirth набрала самый высокий рейтинг из всей серии игр во вселенной FF

Final Fantasy VII Rebirth набрала 93 балла из 100 на Metacritic

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Многие ремейки популярных игр боролись за титул "идеального", но без преувеличения, это удалось сделать только Final Fantasy VII Rebirth. Об этом свидетельствуют отзывы критиков, которые уже ознакомились с игрой.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Dani Willyrex is licensed under Commons, the free media repository

Средняя оценка на сайте OpenCritic, где оставлены 65 рецензий о Final Fantasy VII Rebirth, составила аж 93 балла из 100!

На Metacritic ситуация практически идентична. Средний балл, который был рассчитан на основе 114 отзывов, также составил 93 балла из 100. Если мы вспомним всю серию игр из вселенной Final Fantasy, только лишь Final Fantasy IX может похвастаться таким же результатом: её средний рейтинг на Metacritic был 94 балла в 2000 году.

FINAL FANTASY VII REBIRTH Final Trailer