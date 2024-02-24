Это шедевр: Final Fantasy VII Rebirth набрала самый высокий рейтинг из всей серии игр во вселенной FF

Многие ремейки популярных игр боролись за титул "идеального", но без преувеличения, это удалось сделать только Final Fantasy VII Rebirth. Об этом свидетельствуют отзывы критиков, которые уже ознакомились с игрой.
Средняя оценка на сайте OpenCritic, где оставлены 65 рецензий о Final Fantasy VII Rebirth, составила аж 93 балла из 100!
На Metacritic ситуация практически идентична. Средний балл, который был рассчитан на основе 114 отзывов, также составил 93 балла из 100. Если мы вспомним всю серию игр из вселенной Final Fantasy, только лишь Final Fantasy IX может похвастаться таким же результатом: её средний рейтинг на Metacritic был 94 балла в 2000 году.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.