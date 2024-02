Серверы Call Of Duty Modern Warfare 3 и Warzone работают с перебоями. Игроки жалуются на сброс статистики и прогресса

Игроки пожаловались на массовые сбои в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone. Как оказалось, проблемы связаны с работой серверов. В дополнение к этому у многих геймеров был сброшен прогресс и настройки.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository