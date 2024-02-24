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Серверы Call Of Duty Modern Warfare 3 и Warzone работают с перебоями. Игроки жалуются на сброс статистики и прогресса

На серверах Call Of Duty Modern Warfare 3 и Warzone случился массовый сбой

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Видеоигры

Игроки пожаловались на массовые сбои в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone. Как оказалось, проблемы связаны с работой серверов. В дополнение к этому у многих геймеров был сброшен прогресс и настройки.

На серверах Call Of Duty Modern Warfare 3 и Warzone случился массовый сбой
Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository

Разработчики из Activision уже прокомментировали ситуацию и признали проблему. Компания занимается восстановлением серверов и исправлением ошибок, но без указания конкретного срока запуска игры. В Activision также сообщили, что рейтинговый режим и квест чемпиона в Warzone пока были отключены.

В дополнение к проблеме с серверами, Call of Duty недавно пострадала от всплеска читеров, но разработчики заявили, что античит Ricochet по-прежнему эффективно работает. Недавно компания в период с 16 по 20 февраля отправила в бан более 6000 аккаунтов в связи с читерством и другими нарушениями.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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