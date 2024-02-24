Разработчик ролевой игры Shin Megami Tensei 5: Vengeance объявил о работе над её расширенным изданием

Расширенное издание Shin Megami Tensei 5 Vengeance выйдет 21 июня в 2024 году

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На этой неделе на Nintendo Direct showcase было объявлено, что игра Shin Megami Tensei 5: Vengeance выйдет на игровых консолях Switch, PS4/5, Xbox One/X и ПК 21 июня 2024 года. Примечательно, что именно в этот же день запланирован релиз дополнения к Elden Ring.

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В расширенной версии игры будет две основные кампании - Canon of Creation и Canon of Vengeance. Первая кампания повторяет события оригинальной игры, а вторая предлагает игрокам новую историю с введением персонажа школьницы Йоко Хиромин и дьявольских существ, приводящих к альтернативному финалу. Кроме того, переиздание включит в себя все ранее выпущенные DLC, дополнительные квесты, новую карту и 40 демонов. Игроки смогут выбирать, какую кампанию им следует пройти, что будет особенно интересно для тех, кто уже знаком с оригиналом на Switch.

Atlus обещает, что продолжительность игры увеличится в два раза, достигнув 160 часов вместо прежних 80. Напоминаем, что Shin Megami Tensei 5: Vengeance выйдет 21 июня 2024 года и будет содержать русский дубляж.

Shin Megami Tensei V: Vengeance - Announce Trailer | NSW, PS4/5, Xbox Series One, X|S, Steam, PC