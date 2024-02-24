Baldur's Gate 3 стабильно сохраняет популярность: дневное количество игроков перевалило за 600 тыс. человек

RPG игра Baldur's Gate 3 набирает обороты по популярности

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ролевая игра Baldur's Gate 3 вышла в 2023 году и быстро стала популярна среди геймеров. Ей удалось собрать все высшие награды GotY, которые являются вершиной признания и совершенства в отрасли видеоигр. Без преувеличения GotY — это как Oscar в кино. И не смотря на то, что каждый день выходят миллионы игр, большое количество геймеров играет в Baldur's Gate 3.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

Один из директоров Larian Studios — компании-разработчика Baldur's Gate 3, Майкл Даус, опубликовал статистику в одной из своих соц. сетей:

За последнюю неделю в день 644 205 игроков — это для меня все ещё безумие.

Майкл Даус отметил, что более 600 тысяч человек — это учтенные игроки только с платформы Steam. Он не учитывал ещё тех, кто играет в Baldur's Gate 3 на PS5 или Xbox. Важно отметить, что среднее количество игроков в день — это надежный и значимый показатель успеха.

Исходя из этих данных очевидно, что Baldur's Gate 3 — это нишевая игра со взрывным успехом, которого не было со времен The Witcher 3: Wild Hunt.

Baldur's Gate 3: Launch Trailer