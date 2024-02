Baldur's Gate 3 стабильно сохраняет популярность: дневное количество игроков перевалило за 600 тыс. человек

Your browser does not support the audio element.

Ролевая игра Baldur's Gate 3 вышла в 2023 году и быстро стала популярна среди геймеров. Ей удалось собрать все высшие награды GotY, которые являются вершиной признания и совершенства в отрасли видеоигр. Без преувеличения GotY — это как Oscar в кино. И не смотря на то, что каждый день выходят миллионы игр, большое количество геймеров играет в Baldur's Gate 3.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository