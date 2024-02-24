Историческая стратегия Age of Empires появится на мобильных устройствах в конце 2024 года

Студия World's Edge и TiMi Studio Group обьявили о запуске совместной работы над мобильной версией игры Age of Empires. По планам разработчиков, релиз запланирован на конец 2024 года.
Age of Empires Mobile — стратегия с возможностью внутриигровых покупок, которые помогут ускорить процесс прохождения уровней. В игре будут присутствовать элементы строительства базы, сражения и RTS, как и в оригинальной компьютерной версии.
Игрокам будет предложено выбрать эпоху, в которой им хотелось бы играть:
Также игроки смогут участвовать в соревнованиях как в одиночку, так и в командном кооперативе.
В ближайшем будущем разработчики планируют начать тестирование Age of Empires Mobile. Предварительная регистрация также будет доступна в скором времени.
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