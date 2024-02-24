Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волочкова заявила, что мама помешала её счастью с миллиардером Керимовым
Россия в 2023 году накопила до 10 тысяч беспилотников для отражения украинского контрнаступления
Артур Смольянинов* зарабатывает на концертах в кафе Риги
В России смертность от инфаркта миокарда за шесть лет снизилась более чем на 23%
Live Science: сигналы, посылаемые экзопланетой 55 Рака е, связаны с изменением её атмосферы
Константин Хабенский ответил на вопрос о возвращении Дмитрия Назарова в МХТ
Топ-5 недорогих, но надежных автомобилей для ограниченного бюджета, по мнению эксперта
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров о завершении карьеры Елисеевым: "Важно принять вовремя решение"
Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни произошли перемены
Историческая стратегия Age of Empires появится на мобильных устройствах в конце 2024 года

Разработчики работают над адаптацией Age of Empires для смартфонов

0:52
Видеоигры

Студия World's Edge и TiMi Studio Group обьявили о запуске совместной работы над мобильной версией игры Age of Empires. По планам разработчиков, релиз запланирован на конец 2024 года.

Разработчики работают над адаптацией Age of Empires для смартфонов
Фото: hiddenpath.com by Unknown author is licensed under Commons, the free media repository

Age of Empires Mobile — стратегия с возможностью внутриигровых покупок, которые помогут ускорить процесс прохождения уровней. В игре будут присутствовать элементы строительства базы, сражения и RTS, как и в оригинальной компьютерной версии.

Игрокам будет предложено выбрать эпоху, в которой им хотелось бы играть:

  • Китайскую
  • Римскую
  • Франкскую
  • Византийскую

Также игроки смогут участвовать в соревнованиях как в одиночку, так и в командном кооперативе.

В ближайшем будущем разработчики планируют начать тестирование Age of Empires Mobile. Предварительная регистрация также будет доступна в скором времени.

Age of Empires Mobile Gameplay Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью

Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.

Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Шикарные многолетники для любого сада
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Последние материалы
Акиньшина рассказала, что дочка Козловского донашивает одежду за её дочерью
Судно, пораженное ракетой хуситов, создает экологическую угрозу в Красном море
Paramount+ представил трейлер последнего сезона сериала "Звёздный путь: Дискавери"
Трамп заявил, что обвинения против него привлекательны для чернокожих избирателей
В Киеве сообщили, что ОАЭ передадут Украине 2 тысячи портативных электрогенераторов
Какие растения не должны расти рядом с клубникой
Любовь или просто уют: почему кошки предпочитают лежать на груди хозяина
Почему кошки кусают: разбираемся в причинах и как предотвратить
Моргенштерн* устроил драку на сцене во время выступления в Сербии
Какая физическая активность способна ухудшить состояние здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников