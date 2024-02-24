Age of Mythology возвращается. Ремастер игры выйдет в конце года на ПК и Xbox

Ремастер Age of Mythology: Retold выйдет на Xbox и ПК в конце 2024 года

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В 2024 году на Xbox и ПК появится обновленная версия культовой стратегии 2002 года под названием Age of Mythology. Официальная страница игры уже доступна на платформе Steam.

Фото: wildfiregames.com is licensed under Commons, the free media repository

Age of Mythology: Retold представляет собой онлайн-стратегию от World's Edge и Xbox Game Studios, где игрокам предстоит управлять греческими, скандинавскими и египетскими богами, сражающимися в захватывающих битвах. В игре доступны как одиночные, так и совместные кампании, в которых игрокам предстоит бороться за новые территории.

Хотя точная дата релиза ремастера пока неизвестна, но уже было заявлено, что игра будет доступна для подписчиков Game Pass в день ее выхода на платформах Steam и Xbox. Age of Mythology: Retold обещает увлекательный геймплей и новые возможности для поклонников оригинальной версии игры.