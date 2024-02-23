Мольбы геймеров услышаны: в шутере Helldivers 2 повышен лимит до 700 тысяч одновременных игроков на сервере

Разработчикам из Arrowhead удалось увеличить лимит одновременных игроков на серверах кооперативного шутера Helldivers 2 с 450 тысяч до 700 тысяч человек. В то же время студия предупредила геймеров, чтобы они не особо радовались. Из-за внезапной популярности шутера ожидается большой приток игроков в эти выходные, поэтому могут возникнуть проблемы со входом в игру.
Не так давно разработчики увеличивали пропускную способность своего сервера с 360 тысяч до 450 тысяч онлайн-игроков. При этом, не смотря на постоянные увеличения одновременных игроков на серверах, проблема с долгим ожиданием входа в игру остается нерешённой. Количество новых пользователей быстро растет.
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