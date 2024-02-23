Чемпионат мира по киберспорту пройдёт в Саудовской Аравии летом в 2024 году

Масштабный Чемпионат мира по киберспорту состоится летом в 2024 году

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Чемпионат мира по киберспорту, который пройдёт в Эр-Рияде в 2024 году, станет значимым событием для сообщества геймеров. Организованный Фондом Кубка мира по киберспорту, этот турнир призван установить новые стандарты в игровой индустрии и продемонстрировать потенциал различных игр.

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Среди планируемых соревнований будут как классические, так и новые игры, включая Mobile Legends: Bang Bang, Dota 2, StarCraft II, Counter-Strike 2 и Honor of Kings. Каждая из этих игр требует от участников отточенных навыков, высокий уровень мастерства и стратегическое мышление.

Чемпионат мира по киберспорту будет проводиться под эгидой основателя ESL Ральфа Райхерта и включит в себя серии турниров для каждой игры, начиная с квалификационных этапов и заканчивая гранд-финалами. Трансляции соревнований будут доступны на мировых цифровых платформах на более чем 20 языках мира.

Подробное расписание события должно быть объявлено в ближайшее время, и фанаты киберспорта уже с нетерпением ждут это знаковое для игровой индустрии мероприятие.