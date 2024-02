Разработчики MMO Palia угрожают геймерам плюшевой лягушкой, если те не добавят игру в "список желаний" на платформе Steam

ММО-симулятор уютной фермерской жизни Palia был запущен в открытое бета-тестирование в 2023 году как бесплатная игра с собственным лаунчером на ПК (а также в Nintendo Switch и Epic Store). После недолгого ожидания игра также появится в Steam 25 марта 2024 года. Для того, чтобы побудить геймеров добавлять ее в "список желаний", компания Singularity 6 решила подарить плюшевую лягушку-гиганта, которая будет увеличиваться по мере роста списка желающих. Акция будет действовать в течение 30 дней после выхода игры в Steam.

Фото: dreamypixel.com by Dreamy Pixel is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository