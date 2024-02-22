Hi-Fi Rush будет доступна для консоли PS5 с 19 марта

Hi-Fi Rush выйдет для PS5 в марте

0:41 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Приключенческая однопользовательская игра Hi-Fi Rush выйдет для PS5 уже 19 марта. Ранее она была доступна только для консолей Xbox. К сожалению, её предварительный заказ пока недоступен. Компания-разработчик Bethesda также недавно опубликовала трейлер.

Hi-Fi Rush — музыкальная приключенческая игра с роботами и котами. Главным героем истории является 25-летний Чай. Ему во время экспериментальной операции вживили плеер, поэтому все сражения проходят в такт музыке. Основная цель Чая — победить вместе с друзьями компанию, которая занимается кибернетическими экспериментами над людьми.

Hi-Fi RUSH | Trailer: Anuncio oficial de PS5