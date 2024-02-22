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Shadow Of The Erdtree: долгожданное дополнение к Elden Ring выходит 21 июня

Объявлена дата выхода дополнения для Elden Ring

0:44
Видеоигры

Фанаты знаменитой RPG наконец-то узнали дату выхода долгожданного дополнения, которое называется Shadow Of The Erdtree. В компании FromSoftware сообщили, что оно выйдет 21 июня. В честь объявления даты выхода, разработчик выпустил даже трейлер, который менее, чем за сутки, набрал больше 300 тысяч просмотров.

Объявлена дата выхода дополнения для Elden Ring
Фото: wikimedia.org by Hill is licensed under Commons, the free media repository

В Shadow of the Erdtree геймерам предстоит поход в земли Теней, чтобы пройти путь по стопам Микелла Неомрачённого. По сюжету в дополнении игроки познакомятся с историей королевы Марики, а также узнают, почему Микелла отправился за ней в земли Теней. Еще в обновлении появится свыше десяти новых боссов, видов снаряжения, оружия и навыков.

ELDEN RING Shadow of the Erdtree | Official Gameplay Reveal Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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