Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если на стекле авто появилась трещина: лайфхак для водителей
Российские военные сбили украинскую ракету С-200 над Ростовской областью
Автоэксперт Демчук: в России появятся новые конкуренты в сегменте бюджетных авто
Экс-премьер Британии Трасс: Запад обречён из-за активизации левых в мире
Терапевт Якушкина заявила, что молоко является самым сильным аллергеном
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Из-за успеха шутера Helldivers 2 у компании Arrowhead возникли проблемы с серверами

Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков

0:42
Видеоигры

Разработчик кооперативного шутера Arrowhead оказался не готов к большому наплыву единовременных игроков. Им не хватило мощностей серверов. Но за неделю четверым инженерам компании удалось повысить вместимость серверов до 450 тысяч человек. Руководитель проекта назвал это сложным и грандиозным подвигом.

Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков
Фото: navysite.de by U.S. Navy is licensed under Commons, the free media repository

Правда надолго такой "заплатки" не хватит, поэтому на помощь Arrowhead пришли инженеры Sony. Компания в проекте является издателем игры для ПК и PS5.

Кооперативный шутер с монстрами Helldivers 2 вышел недавно — 8 февраля. Игра быстро стала хитом: за две недели был продан миллион копий.

Helldivers 2 - Report for Duty Trailer | PS5 & PC Games
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Последние материалы
ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Bloomberg: юристы одобрили конфискацию российских активов Западом
Стики и тинты, которые заменят помаду, румяны и тени
После Авдеевки ВС РФ штурмуют Ласточкино, российская армия освободила Победу
Молекулярные биологи разработали методику копирования и вставки генов в ДНК
Стелла Ассанж: "Англия - цепной пёс США"
Как можно разнообразить привычный омлет с сыром на завтрак
Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!
Водителям не стоит этого делать: три ошибки за рулем, приводящие к серьезным поломкам машины
Полуторагодовалый ребенок в Петербурге получил ожоги от кипятка в раковине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников