Из-за успеха шутера Helldivers 2 у компании Arrowhead возникли проблемы с серверами

Helldivers 2 не хватает серверов из-за большого числа игроков

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Разработчик кооперативного шутера Arrowhead оказался не готов к большому наплыву единовременных игроков. Им не хватило мощностей серверов. Но за неделю четверым инженерам компании удалось повысить вместимость серверов до 450 тысяч человек. Руководитель проекта назвал это сложным и грандиозным подвигом.

Фото: navysite.de by U.S. Navy is licensed under Commons, the free media repository

Правда надолго такой "заплатки" не хватит, поэтому на помощь Arrowhead пришли инженеры Sony. Компания в проекте является издателем игры для ПК и PS5.

Кооперативный шутер с монстрами Helldivers 2 вышел недавно — 8 февраля. Игра быстро стала хитом: за две недели был продан миллион копий.

Helldivers 2 - Report for Duty Trailer | PS5 & PC Games