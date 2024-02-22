Из-за успеха шутера Helldivers 2 у компании Arrowhead возникли проблемы с серверами

Разработчик кооперативного шутера Arrowhead оказался не готов к большому наплыву единовременных игроков. Им не хватило мощностей серверов. Но за неделю четверым инженерам компании удалось повысить вместимость серверов до 450 тысяч человек. Руководитель проекта назвал это сложным и грандиозным подвигом.
Правда надолго такой "заплатки" не хватит, поэтому на помощь Arrowhead пришли инженеры Sony. Компания в проекте является издателем игры для ПК и PS5.
Кооперативный шутер с монстрами Helldivers 2 вышел недавно — 8 февраля. Игра быстро стала хитом: за две недели был продан миллион копий.
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