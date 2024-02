Из-за успеха шутера Helldivers 2 у компании Arrowhead возникли проблемы с серверами

Разработчик кооперативного шутера Arrowhead оказался не готов к большому наплыву единовременных игроков. Им не хватило мощностей серверов. Но за неделю четверым инженерам компании удалось повысить вместимость серверов до 450 тысяч человек. Руководитель проекта назвал это сложным и грандиозным подвигом.

Фото: navysite.de by U.S. Navy is licensed under Commons, the free media repository