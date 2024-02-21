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Для Baldur's Gate 3 вышли новые патчи, которые устраняют баги с торговцами

Появилось обновление для Baldur's Gate 3 с исправлением ошибок

0:57
Видеоигры

Одной из серьёзных проблем, с которой сталкивались игроки — это торговцы с нулевым балансом золота. Помимо этого, при обмене товара с ними происходил сбой. Данные проблемы были уже устранены разработчиком в новом патче под номером 18.

Появилось обновление для Baldur's Gate 3 с исправлением ошибок
Фото: wizards.com by Interplay/Bioware is licensed under Commons, the free media repository

Это обновление предназначалось конкретно для устранения проблем с торговцам. Но с остальными багами пока проблема не решена. Вот некоторые из них:

  • детёныш совы отказывается есть свою мать, продолжая вместо этого атаковать игрока
  • голос стража случайным образом меняется
  • Минтара распространяет основные спойлеры, касающиеся Орфея и императора
  • палатки Халсина и Минтары сливаются в Нижнем городе
  • разрушение храма Шара, по сути, не позволяет игрокам завершить Акт 2

Если вы столкнулись с новыми багами в игре, то вы можете их отметить в теме Reddit, либо перейти прямо на канал разработчика Larian Studios и отметить проблему напрямую.

Baldur's Gate 3 Official Launch Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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