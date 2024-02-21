Для Baldur's Gate 3 вышли новые патчи, которые устраняют баги с торговцами

Одной из серьёзных проблем, с которой сталкивались игроки — это торговцы с нулевым балансом золота. Помимо этого, при обмене товара с ними происходил сбой. Данные проблемы были уже устранены разработчиком в новом патче под номером 18.
Это обновление предназначалось конкретно для устранения проблем с торговцам. Но с остальными багами пока проблема не решена. Вот некоторые из них:
Если вы столкнулись с новыми багами в игре, то вы можете их отметить в теме Reddit, либо перейти прямо на канал разработчика Larian Studios и отметить проблему напрямую.
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