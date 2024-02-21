Разработчики выпустили дополнение к демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth

Вышло дополнение к демке Final Fantasy 7 Rebirth

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Ранее вышла демо-версия Final Fantasy 7 Rebirth, которая даёт представление о первой главе игры перед её полным релизом. Разработчики решили расширить демку, добавив в нее новые локации. Теперь игрокам открылся доступ к окрестностям Юноны.

Фото: flickr.com by othree is licensed under Commons, the free media repository

Также обновление содержит важное исправление: была улучшена чёткость в режиме производительности. Ранее на это жаловались многие игроки.

Напоминаем, что выход Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля. Это ролевой фэнтези экшн, разработанный компанией Square Enix.

Final Fantasy VII Rebirth - Release Date Announce Trailer | PS5 Games