Разработчики выпустили дополнение к демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth

Ранее вышла демо-версия Final Fantasy 7 Rebirth, которая даёт представление о первой главе игры перед её полным релизом. Разработчики решили расширить демку, добавив в нее новые локации. Теперь игрокам открылся доступ к окрестностям Юноны.
Также обновление содержит важное исправление: была улучшена чёткость в режиме производительности. Ранее на это жаловались многие игроки.
Напоминаем, что выход Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля. Это ролевой фэнтези экшн, разработанный компанией Square Enix.
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