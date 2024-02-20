Warframe выходит на iOS, но владельцам Android придется подождать

Warframe доступна для айфонов с 20 февраля. Недавно на официальном YouTube-канале игры вышел трейлер. Для Android шутер появится позже.
Мобильная версия Warframe соответствует всем характеристикам и контенту, как на компьютерах, так и на консолях. Геймеры могут использовать кроссплатформенные сохранения и матчмейкинг. Благодаря этому получится поиграть с друзьями с других устройств.
Первые игроки, которые зайдут в Warframe в течение 7 дней после ее выхода, получат бонусы. Также новичкам будет предложен минимальный набор для старта: комплект с оружием, модами и платиной.
Дата выхода Warframe для iOS назначена на 20 февраля. Для Android игра также появится в ближайшем будущем, но когда именно — пока не сообщается.
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