Warframe выходит на iOS, но владельцам Android придется подождать

Warframe доступна для iOS с 20 февраля

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Warframe доступна для айфонов с 20 февраля. Недавно на официальном YouTube-канале игры вышел трейлер. Для Android шутер появится позже.

Фото: commons.wikimedia.org by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мобильная версия Warframe соответствует всем характеристикам и контенту, как на компьютерах, так и на консолях. Геймеры могут использовать кроссплатформенные сохранения и матчмейкинг. Благодаря этому получится поиграть с друзьями с других устройств.

Первые игроки, которые зайдут в Warframe в течение 7 дней после ее выхода, получат бонусы. Также новичкам будет предложен минимальный набор для старта: комплект с оружием, модами и платиной.

Дата выхода Warframe для iOS назначена на 20 февраля. Для Android игра также появится в ближайшем будущем, но когда именно — пока не сообщается.