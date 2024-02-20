Ubisoft не оправдал ожиданий: недавно вышедшая Skull and Bones не понравилась геймерам

Игра Skull and Bones оказалась провальной

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Skull and Bones — игра о пиратах и морских сражениях от французской компании Ubisoft.

Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Игроманы на протяжении многих лет с нетерпением ждали её выхода и ожидали получить что-то качественное и грандиозное. Но, как оказалось, геймеры совершенно не довольны тем, что они получили.

В Skull and Bones присутствуют проблемы с графикой, анимацией и звуком. Также отсутствует внятный геймплей, а взаимодействие с игровым миром скучное и однообразное. Кто-то сравнивает движок игры с Assassin's Creed IV: Black Flag и утверждает, что они достаточно похожи, но вторая всё равно лучше несмотря на то, что вышла в 2013 году.

Больше всего геймеры не оценили ход, где герой "сливается" с кораблем, становится его "душой" только ступив на него. В других играх главному персонажу всегда можно было ходить по судну и взаимодействовать со своей командой. Также нельзя лично участвовать в абордажах. Это делают матросы. Можно только стоять за штурвалом и всё. Получается, что антураж морских приключений пропадает, а взаимодействие с кораблем не полное.

Итог: игра сырая, недоработанная и однообразная. Но играть в нее или нет — личный выбор. Если вы обожаете пиратскую тематику, то на данные недоработки можно закрыть глаза.