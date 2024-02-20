Выход консоли Nintendo Switch 2 перенесен на 2025 год

Nintendo Switch 2 планируется выпустить в 2025 году

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Журналист из Южной Америки Педро Энрике Лутти Липпе сообщил, что продажа консоли Nintendo Switch 2 перенесена на первое полугодие 2025 года. В этом году выхода ожидать не стоит.

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В статье также упоминались сторонние компании, которые работают над созданием серии игр для консоли. Разработчики из Activision Blizzard встречалась с руководителями Nintendo еще в 2022 году, чтобы обсудить возможность переноса популярного шутера "Call of Duty" на новую платформу.

Напоминаем, что игровая консоль Nintendo Switch 1 была выпущена еще в марте 2017 года. Она имела большой успех и её назвали лучшим гаджетом, который занял в топе достойное первое место.