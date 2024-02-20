Кибер-бродвей: именно так выглядит новая планета в "Honkai: Star Rail"

Новый ролик про "Honkai: Star Rail" появился на YouTube-канале игры

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Недавно студия HoYoVerse выложила новое видео на своем официальном YouTube-канале Honkai: Star Rail.

Фото: flickr.com by 玄史生 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он посвящен захватывающей новой планете под названием Пенакония и ее удивительным локациям, похожим на кибер Бродвей: ретро-вывески с большими лампочками, присутствие зданий с классической архитектурой, граммофоны и странствующая джазовая музыка.

Honkai: Star Rail — это китайская игра в жанре экшн-RPG с закрытым миром. По сюжету 2 экипажа с членами "Звездного экспресса" должны доставить редкие артефакты хозяйке космической станции. С этого момента начинаются сюжетные задания и побочные квесты.

Напоминаем, что Honkai: Star Rail доступна для игры на ПК, смартфонах и PS5.