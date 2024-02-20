Появился предзаказ на Kingdom: The Blood в App Store, но россияне в нее не поиграют

Kingdom The Blood появилась в App Store и доступна для предзаказа

0:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Kingdom The Blood — это новый экшен с самураями и зомби для смартфонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Luxz3049 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Недавно игра появилась на Google Play, а в App Store пользователи теперь могут сделать предзаказ. К сожалению, российским аккаунтам доступ к этой опции ограничен.

Разработчики официально сообщили, когда состоится релиз — 5 марта 2024 года на Android и iOS.

По механике придется сражаться на ближней дистанции, где игроки смогут собрать свой уникальный арсенал ударов, коллекционируя и комбинируя разные навыки и скиллы. Получается некий самурайский Mortal Kombat с зомби, но без второго игрока. Также с повышением уровня сложности появятся более прокачанные враги и боссы, обладающие человеческим обличьем.

Kingdom: The Blood PV