Появился предзаказ на Kingdom: The Blood в App Store, но россияне в нее не поиграют

Kingdom The Blood — это новый экшен с самураями и зомби для смартфонов.
Недавно игра появилась на Google Play, а в App Store пользователи теперь могут сделать предзаказ. К сожалению, российским аккаунтам доступ к этой опции ограничен.
Разработчики официально сообщили, когда состоится релиз — 5 марта 2024 года на Android и iOS.
По механике придется сражаться на ближней дистанции, где игроки смогут собрать свой уникальный арсенал ударов, коллекционируя и комбинируя разные навыки и скиллы. Получается некий самурайский Mortal Kombat с зомби, но без второго игрока. Также с повышением уровня сложности появятся более прокачанные враги и боссы, обладающие человеческим обличьем.
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