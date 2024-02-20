Вы можете протестировать игру "RBO" в Steam до её официального выхода на платформе

"RBO" основывается на физике "ограбления" — игрок должен защитить свой дом, в то время как грабители (другие геймеры), не связанные между собой, пытаются его обчистить. Задача — утащить что-то ценное. По механике и сути получается, что это "игра-песочница".
Если вы хотите попробовать поиграть или протестировать игру, то нужно запросить приглашение на playtest на странице RBO в Steam или на официальном сайте компании, Единственное — после подачи запроса доступ предоставляется не сразу. Вам придется подождать.
Игра была придумана Никитой Колесниковым, дизайнером достаточно успешной игры "Hello Neighbor", и это видно по внешнему дизайну "RBO".
Даты выхода игры еще нет.
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