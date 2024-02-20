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Вы можете протестировать игру "RBO" в Steam до её официального выхода на платформе

Создатель игры Hello Neighbor делает PvP-игру "RBO" в стиле Home Alone

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Видеоигры

"RBO" основывается на физике "ограбления" — игрок должен защитить свой дом, в то время как грабители (другие геймеры), не связанные между собой, пытаются его обчистить. Задача — утащить что-то ценное. По механике и сути получается, что это "игра-песочница".

Создатель игры Hello Neighbor делает PvP-игру "RBO" в стиле Home Alone
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Если вы хотите попробовать поиграть или протестировать игру, то нужно запросить приглашение на playtest на странице RBO в Steam или на официальном сайте компании, Единственное — после подачи запроса доступ предоставляется не сразу. Вам придется подождать.

Игра была придумана Никитой Колесниковым, дизайнером достаточно успешной игры "Hello Neighbor", и это видно по внешнему дизайну "RBO".

Даты выхода игры еще нет.

RBO Уже в Стим
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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