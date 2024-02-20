Вы можете протестировать игру "RBO" в Steam до её официального выхода на платформе

Создатель игры Hello Neighbor делает PvP-игру "RBO" в стиле Home Alone

0:43 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

"RBO" основывается на физике "ограбления" — игрок должен защитить свой дом, в то время как грабители (другие геймеры), не связанные между собой, пытаются его обчистить. Задача — утащить что-то ценное. По механике и сути получается, что это "игра-песочница".

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Если вы хотите попробовать поиграть или протестировать игру, то нужно запросить приглашение на playtest на странице RBO в Steam или на официальном сайте компании, Единственное — после подачи запроса доступ предоставляется не сразу. Вам придется подождать.

Игра была придумана Никитой Колесниковым, дизайнером достаточно успешной игры "Hello Neighbor", и это видно по внешнему дизайну "RBO".

Даты выхода игры еще нет.