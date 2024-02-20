Любителям рыбалки и фэнтези понравится: RPG про котов с удочкой никого не оставит равнодушным

Невероятно милая и яркая фэнтезийная ролевая игра о котах-рыбаках Whisker Waters выйдет уже 19 апреля. Она будет доступна на PlayStation 5, Switch и PC в Steam.
Это новое творение студии Underbite Games в сотрудничестве с издателем Merge Games обещает стать настоящим открытием для всех любителей фэнтезийных ролевых проектов.
Суть игры заключается в ловле рыбы, используя разнообразные методы и трюки. При этом каждая рыба обладает своим уникальным поведением, что делает процесс ловли сложным. Также геймерам предстоит исследовать уголки игрового мира и выполнять увлекательные квесты.
Основной отличительной особенностью Whisker Waters является весьма необычный и творческий подход к рыбной ловле. Здесь каждый игрок сможет проявить свой художественный вкус и креативность благодаря широкому выбору рыболовных инструментов и непредсказуемому поведению каждой рыбы. Геймеров ждут удивительные приключения в живописном фэнтезийном мире, который словно заставлен яркими красками и насыщен позитивным настроением.
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