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Лучшие геймерские микрофоны для игр и стримов в 2024 году

Список качественных микрофонов для игр и стримов в 2024 году

1:19
Видеоигры

Лучший микрофон для игр, стриминга и подкастинга — это с каждым днём растущая необходимость современного геймера. Если вы хотите транслировать на широкую аудиторию игровой процесс, вести стримы или записывать профессиональные подкасты из дома, то эти микрофоны позволят вам звучать на профессиональном уровне.

Список качественных микрофонов для игр и стримов в 2024 году
Фото: flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Пожалуй, в 2024 году, самый хороший микрофон, который зарекомендовал себя на рынке — это Shure MV7, гибридный микрофон USB/XLR. Он обеспечивает лучшие характеристики динамики, и звук получается плавным и неискаженным.

С меньшим бюджетом также подойдет для стрима Razer Seiren Mini. На данный момент он является чуть ли не лучшим бюджетным микрофоном менее чем за 50 долларов. Ему не хватает некоторых функций, но он компенсирует это своим качеством звука и низкой ценой.

Помимо этого, данные модели тоже могут подойти:

  • Hyper X Quadcast S,
  • Sennheiser Profile USB,
  • Hyper X Colocast,
  • AudioTechnica AT202USB-XP.

Для того, чтобы получить звук студийного качества с помощью потокового оборудования, вам не требуется образование в области звукорежиссуры. В большинстве случаев все, что вам нужно, — это USB-порт и какой-нибудь интересный контент для обсуждения на стриме.

Лучшие микрофоны для стрима, видео, подкаста | Топ микрофоны | Виды микрофонов
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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