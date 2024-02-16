Спустя год выйдет шутер Dead Island 2 в Steam: игроков ждут жёсткие битвы с зомби в тропиках

Игра будет доступна на платформе уже 22 апреля. Несмотря на ограничения, разработчики обещали добавить титры на русском языке, которые есть в других версиях игры.
В чем особенности Dead Island 2? Это хорошая стрелялка, сделанная по старым добрым канонам жанра. Там сохранились механика и дизайн игр старой школы: убивай и получай трофей, убивай и получай трофей. Так до самого финала игры.
Сюжет также достаточно простой. Массовое заражение со злодеем, который хочет уничтожить человечество, ему противостоит неубиваемый герой, который крошит тоннами зомби.
А вот побочные задания и квесты получились интересными по отзывам геймеров. На них стоит обратить внимание и не игнорировать прохождение.
Так что в целом игра рекомендуется, если не хочется сильно заморачиваться после тяжелого дня, а хочется просто побегать по красивым солнечным локациям и пострелять по мишеням.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...