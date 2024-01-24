Отмена пандемии убила мировую игровую индустрию — как это связано

GameStar объяснил массовые сокращения в игровой индустрии

1:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Мировая игровая индустрия испытывает неслыханные трудности — многие студии закрываются или существенно сокращают штат. Немецкий журнал о компьютерных играх GameStar объяснил, что происходит.

Фото: Freepik

Издание опубликовало очередную такую новость: разработчик LoL Riot Games увольняет около 530 сотрудников (почти 11% от штата) и хочет в будущем выпускать меньше игр.

Директор компании Дилан Джадеджа выпустил по этому поводу пресс-релиз, в котором обосновал своё непопулярное решение изменением бизнес-стратегии и не окупившимися "в достаточной степени" инвестициями.

У GameStar более правдоподобное и убедительное объяснение. "Волна увольнений затронула студии по всему миру, которые либо сокращают штат, либо закрываются своими владельцами. Частично это связано с пандемией коронавируса, во время которой гораздо больше людей стали заниматься видеоиграми, и студии нанимали новых сотрудников, чтобы удовлетворить растущий спрос. Теперь, когда ограничения сняты, кое-где это оказывается просчётом", — говорится в публикации.

Там приведены также аналогичные примеры: платформа Unity уволила 1800 сотрудников, Activision Blizzard сократила разработчиков Hearthstone.

Схожее объяснение даёт портал GamesIndustry. biz со ссылкой на топ-менеджеров отрасли.

"Слишком многим играм был дан зелёный свет в 2020 и 2021 годах. Теперь нам нужно выйти на допандемийный уровень в плане графика новых релизов, а это, вероятно, займёт не меньше двух лет. Сейчас издатели начали проявлять осторожность, активнее отсеивают игры. Это происходит повсеместно. Магазины перенасыщены, и это касается не только Steam. Новые проекты в среднем показывают себя хуже, чем раньше", — прокомментировал один из собеседников издания.