"Не спешите списывать нас со счетов!": обращение Piranha Bytes к геймерам

Разработчики Gothic, Risen и Elex признали, что столкнулись с трудностями

0:57 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Немецкая студия Piranha Bytes, известная ролевыми сериями Gothic, Risen и Elex, выступила с обращением по поводу слухов о своём закрытии.

Фото: GameMag

Разработчики признали, что оказалась в "сложной ситуации", но надежды они не теряют.

"Не спешите списывать нас со счетов!" — сказано в заявлении компании.

Её представители пообещали сделать всё возможное, чтобы "найти партнёра" и как можно скорее вернуться к разработке игр.

Тревожные слухи о закрытии студии поползли в этом месяце, когда перестал работать сначала её сайт, а затем и YouTube-канал. По данным GameStar, владеющий Piranha Bytes холдинг Embracer Group столкнулся с финансовыми проблемами, хотел продать подразделение, но, не найдя покупателя, вынужден закрыть его.

Похоже, что Elex 3 можно уже не ждать — связанный с ней проект WIKI6 исчез из списка субсидируемых правительством ФРГ.