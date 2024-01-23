В World of Warcraft найдена опасная неполадка

Одна из стен подземелья Atal'Dazar в World of Warcraft способна причинить смертельный вред, сообщил на reddit пользователь игры.
Atal'Dazar появился в MMORPG с обновлением Battle for Azeroth, и во избежание читерства Blizzard добавила такие ловушки в некоторые места. Они скрыты за текстурами и могут навредить даже при приближении к ним на слишком маленькое расстояние.
"Вместо того чтобы просто сделать стену непроходимой, лепят кривые убивающие костыли. Браво!" — критикуют геймеры.
Если проходить подземелье обычным способом, без попыток найти какую-нибудь лазейку вроде врат чернокнижников, шанс наткнуться на стену-убийцу крайне мал, поэтому сообщения об этом довольно редки.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.