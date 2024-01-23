За что неизвестные желают смерти авторам Palworld

Разработчики Palworld пожаловались в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) на угрозы убийством.
Сразу после выхода игра стала настоящим хитом. И — повлекла шквал критики: авторов Palworld обвинили в плагиате с Pokémon и использовании нейросетей.
Гендиректор студии Pocket Pair Такуро Мизобе обещал ответить на все претензии.
"Но вы меня извините, если я пропущу угрозы убийством, угрозы в адрес компании и крайне странные претензии", — добавил он.
Глава компании также призвал воздержаться от "клеветнических комментариев" в адрес художников, работавших над "Покемонами с пушками". Он заверил, что перед выходом игра прошла проверку на юридическую чистоту.
В первый же день Palworld обогнала Cyberpunk 2077 и Elden Ring по пиковому онлайну в Steam и продаётся со скоростью 86 тысяч копий в час.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.