За что неизвестные желают смерти авторам Palworld

Разработчики Palworld пожаловались на угрозы убийством

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Разработчики Palworld пожаловались в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) на угрозы убийством.

Фото: Steam

Сразу после выхода игра стала настоящим хитом. И — повлекла шквал критики: авторов Palworld обвинили в плагиате с Pokémon и использовании нейросетей.

Гендиректор студии Pocket Pair Такуро Мизобе обещал ответить на все претензии.

"Но вы меня извините, если я пропущу угрозы убийством, угрозы в адрес компании и крайне странные претензии", — добавил он.

Глава компании также призвал воздержаться от "клеветнических комментариев" в адрес художников, работавших над "Покемонами с пушками". Он заверил, что перед выходом игра прошла проверку на юридическую чистоту.

В первый же день Palworld обогнала Cyberpunk 2077 и Elden Ring по пиковому онлайну в Steam и продаётся со скоростью 86 тысяч копий в час.

Геймплей Palworld