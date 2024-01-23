Крупный участник игровой индустрии затеял ребрендинг

Владельцы Focus Entertainment переименуют его в PulluP Entertainment

0:46 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издательство Focus Entertainment может быть переименовано в PulluP Entertainment, следует из пресс-релиза компании о собрании инвесторов.

Фото: Focus Entertainment

Оно пройдёт 28 февраля, и если большинство участников одобрят решение, то уже с 1 апреля начнётся ребрендинг. На том же собрании обсудят кадровые перестановки в руководстве издательства и финансовые итоги его работы.

Ранее компания уже пережила ребрендинг — до 2021 года она называлась Focus Home Interactive.

Французская фирма Focus Entertainment называет себя одним из европейских лидеров в области издания и разработки видеоигр. На её счету такие проекты, как A Plague Tale, Atomic Heart, Evil West, The Surge и SnowRunner.