Крупный участник игровой индустрии затеял ребрендинг

Издательство Focus Entertainment может быть переименовано в PulluP Entertainment, следует из пресс-релиза компании о собрании инвесторов.
Оно пройдёт 28 февраля, и если большинство участников одобрят решение, то уже с 1 апреля начнётся ребрендинг. На том же собрании обсудят кадровые перестановки в руководстве издательства и финансовые итоги его работы.
Ранее компания уже пережила ребрендинг — до 2021 года она называлась Focus Home Interactive.
Французская фирма Focus Entertainment называет себя одним из европейских лидеров в области издания и разработки видеоигр. На её счету такие проекты, как A Plague Tale, Atomic Heart, Evil West, The Surge и SnowRunner.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.