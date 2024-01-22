Почему не получается ввести промокод Genshin Impact

Раскрыты ошибки при вводе промокодов Genshin Impact

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Основной способ получения Камней истока в Genshin Impact — промокоды от разработчиков. Их обычно обнародуют с очередным обновлением игры.

Фото: miHoYo

Недавний патч 4.4, выход которого намечен на 31 января, не стал исключением. В ходе стрима с его презентацией HoYoverse дала несколько промокодов.

Промокоды можно ввести либо на сайте HoYoverse, зайдя в свой аккаунт, либо прямо в игре. Награду забираете в разделе "Почта".

Какие ошибки возможны при этом?

Неверный код обмена

Проверьте правильность ввода.

Код обмена больше не действителен

Проверьте актуальность промокода.

Вы уже вводили код такого типа или Подарочный код уже активирован

Вы уже получили награду за этот код.

Этот промокод достиг максимального числа использований

Суммарное количество активаций одного промокода ограничено.