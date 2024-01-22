Создатели игр отдали свою работу искусственному интеллекту

Более 30% разработчиков игр уже используют искусственный интеллект

1:14 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Почти треть разработчиков игр уже использует генеративный искусственный интеллект, сообщил PC Gamer со ссылкой на результаты опроса среди участников Game Developers Conference.

Фото: Freepik

Применение ИИ как инструмента допускают 49% компаний геймерской индустрии, а 31% их сотрудников вовсю его используют, уточняет издание.

Вокруг ИИ ломаются копья, потому что он отбирает работу у живых людей, при этом плодами его "труда" довольны далеко не все. Foamstars от Square Enix была раскритикована игроками за подготовку части изображений нейросетью Midjourney. The Finals сгенерировал с помощью ИИ голосовые реплики, что разозлило и геймеров, и актёров озвучивания.

"Я думаю, что полная замена чьей-то работы — это серьёзная проблема. Его следует использовать для расширения возможностей, а не сокращения рабочей силы", — заявил один из респондентов.

Действительно, ИИ незаменим в рутинной работе.

"Большая часть респондентов была заинтересована в помощи в кодировании и ускорении процесса создания контента. Разработчиков также заинтриговала идея использования ИИ для автоматизации повторяющихся задач", — прокомментировали авторы опроса.