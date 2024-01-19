В четверг в рамках Developer Direct был показан трейлер Senua's Saga: Hellblade II и раскрыты некоторые подробности о её релизе.
Сиквел знаменитой саги выйдет 21 мая исключительно в цифровом виде и будет стоить 50 долларов. Продажа игры на физических носителях не предусмотрена.
С первой частью было точно так же — она вышла сначала только виртуально для Windows и PlayStation, потом была портирована на Xbox и Nintendo, и лишь позже была выпущена на дисках.
Ninja Theory называют своё детище "независимой AAA"-игрой — они самостоятельно финансировали работу над ней, что обычно характерно только для малобюджетных проектов.
По словам руководителя студии Дома Мэттьюса, в продолжении саги удалось достичь новых технических высот по сравнению с оригиналом. Он обещал, что игра понравится фанатам первой Hellblade.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.