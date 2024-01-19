Новая игра про Индиану Джонса будет с русскими субтитрами

Как и анонсировалось, в четверг в ходе презентации Developer_Direct 2024 разработчики из студии MachineGames явили миру первый геймплей игры про Индиану Джонса.
В полном соответствии с обнародованной ранее инсайдерской информацией она называется Indiana Jones and the Great Circle.
Сюжет разворачивается в 1937 году между событиями фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". Герою предстоит остановить злоумышленников в их поисках ключа к древней силе.
Помогать ему будет журналистка Джина. А главный злодей — "одержимый человеческим разумом и манипуляциями с ним" Эммерих Фосс.
В игре много локаций: Колледж Маршалла, Ватикан, пирамиды Египта, заснеженные Гималаи, затонувшие храмы Сукхотая. Повсюду надо будет решать головоломки и находить секреты.
В основном экшен будет вестись от первого лица. Авторы обещают, что игроки "не просто будут управлять Индианой, а они станут им".
Релиз игры выйдет в 2024 году на ПК и Xbox Series X и S. На Steam уже появилась страница Indiana Jones and the Great Circle, и на ней — хорошие новости: в игру добавят русские субтитры.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.