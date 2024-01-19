Разработчики Payday 3 покаялись перед фанатами

Разработчики Payday 3 признали недовольство фанатов

0:51 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Разработчик Payday 3 Starbreeze Studios признали в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ), что в курсе сильного недовольства игроков своим творением.

Фото: Starbreeze Studios

Третья версия знаменитого шутера вышла в сентябре. Пользователи были весьма недовольны подбором персонажей и недостаточным функционалом. За время с момента релиза средние оценки в обзорах Steam упали до «в основном негативные».

«Мы прекрасно понимаем, что многие из вас не удовлетворены игрой в её нынешнем состоянии. С момента запуска мы читаем ваши ценные отзывы на форумах», – сообщила Starbreeze.

Компания обещала привести игру в приемлемое для её фанатов состояние. Подробный план изменений будет опубликован в феврале.

И хотя ещё ничего не сделано, этот твит получил массу благодарных откликов.

Payday 3