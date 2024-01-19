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Разработчики Payday 3 покаялись перед фанатами

Разработчики Payday 3 признали недовольство фанатов

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Видеоигры

Разработчик Payday 3 Starbreeze Studios признали в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ), что в курсе сильного недовольства игроков своим творением.

Разработчики Payday 3 признали недовольство фанатов
Фото: Starbreeze Studios

Третья версия знаменитого шутера вышла в сентябре. Пользователи были весьма недовольны подбором персонажей и недостаточным функционалом. За время с момента релиза средние оценки в обзорах Steam упали до «в основном негативные».

«Мы прекрасно понимаем, что многие из вас не удовлетворены игрой в её нынешнем состоянии. С момента запуска мы читаем ваши ценные отзывы на форумах», – сообщила Starbreeze.

Компания обещала привести игру в приемлемое для её фанатов состояние. Подробный план изменений будет опубликован в феврале.

И хотя ещё ничего не сделано, этот твит получил массу благодарных откликов.

Payday 3
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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