Genshin Impact получит новую локацию

Что изменится в Genshin Impact с обновлением 4.4

Готовится к выходу обновление Genshin Impact версии 4.4, сообщили разработчики в своём официальном аккаунте X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: miHoYo

Пока все новшества, которые получат геймеры с апдейтом, неизвестны, подробно об этом расскажут в презентации, которая пройдёт 19 января. Кое-что, впрочем, узнать удалось — в среду, 17 января, Game Rant раскрыл подробности.

Во-первых, Genshin Impact 4.4 предоставит игрокам пять дополнительных слотов для групп, что позволит использовать более разнообразные составы команд и стратегии.

Во-вторых, будут упрощены сбор артефактов и экипировка ими. Кроме того, запланирована оптимизация Serenitea Pot, которая даст больше возможностей для набора предметов для своего королевства.

Наконец, инсайдеры обещают появление новой локации — Долины Чэньюй с текущими реками и подземными участками. Там будет концентрироваться сюжет игры.

Ну и как всегда с каждым новым обновлением игровой процесс становится более плавным и получает отдельные мелкие поправки по просьбам пользователей.