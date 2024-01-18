Популярнейшая мобильная головоломка выйдет в Steam в феврале

Threes отпразднует десятилетие выходом версии для ПК

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Threes!, популярнейшая мобильная головоломка десятилетней давности, возрождается в виде версии для ПК — страница игры появилась в Steam.

Фото: X Asher Vollmer

После своего выхода в феврале 2014-го сначала для iOS, а затем и Android, Threes стала настоящим хитом. Сайт мобильных игр TouchArcade называл её "максимально близкой к идеальной".

Игра стала такой популярной, что расплодилось множество клонов. Свою неблаговидную роль сыграл в этом Габриэль Чирулли, один из разработчиков, выложивший исходники кода в открытый доступ. Но его коллеги не обижаются, признавался ранее один из руководителей проекта Грег Волвенд.

На странице Threes в Steam толком ничего не написано. Но, по правде говоря, писать о ней и нечего, не в упрёк игре будь сказано — она очень простая. Передвигаете пронумерованные плитки в сетке 4x4, чтобы сложить вместе все таблички с числами, кратными трём — вот и весь геймплей.

Усовершенствования всё же будут — такие как таблицы достижений и лидеров, поддержка контроллера и Steam Cloud. Релиз запланирован на 6 февраля — аккурат в юбилей оригинала.

Threes!