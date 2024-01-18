Threes!, популярнейшая мобильная головоломка десятилетней давности, возрождается в виде версии для ПК — страница игры появилась в Steam.
После своего выхода в феврале 2014-го сначала для iOS, а затем и Android, Threes стала настоящим хитом. Сайт мобильных игр TouchArcade называл её "максимально близкой к идеальной".
Игра стала такой популярной, что расплодилось множество клонов. Свою неблаговидную роль сыграл в этом Габриэль Чирулли, один из разработчиков, выложивший исходники кода в открытый доступ. Но его коллеги не обижаются, признавался ранее один из руководителей проекта Грег Волвенд.
На странице Threes в Steam толком ничего не написано. Но, по правде говоря, писать о ней и нечего, не в упрёк игре будь сказано — она очень простая. Передвигаете пронумерованные плитки в сетке 4x4, чтобы сложить вместе все таблички с числами, кратными трём — вот и весь геймплей.
Усовершенствования всё же будут — такие как таблицы достижений и лидеров, поддержка контроллера и Steam Cloud. Релиз запланирован на 6 февраля — аккурат в юбилей оригинала.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.