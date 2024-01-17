Как выглядит самый большой тетрис в мире (видео)

На гигантском сферическом экране в Лас-Вегасе запустили тетрис

0:59 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Если вы когда-нибудь играли в тетрис, то знаете, как завораживающе падают фигурки. А теперь представьте, что они — огромные! — опускаются с высоты более 100 метров.

Фото: Las Vegas Review-Journal

Одной из анимаций, показанных на прошлой неделе на гигантском сферическом экране MSG Sphere в Лас-Вегасе, стала запись игры в тетрис. Её не разворачивали на всё 360° (можно представить, каким сводящим с ума стало бы такое зрелище), а зациклили по поверхности.

"Идеально подходит", — похвалился официальный аккаунт MSG Sphere в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Колоссальный светодиодный дисплей шарообразной формы работает с июля прошлого года. Его ширина — 157 метров, высота — 112 метров, площадь поверхности — 54 тысячи квадратных метров. Внутри монструозного сооружения стоимостью 2,3 миллиарда долларов — концертный зал на 17 000 мест.

Тетрис на гигантском экране