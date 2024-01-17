Классический "Сапёр" появился в Minecraft

Пользователь Minecraft создал в нём классическую игру "Сапёр" из Windows. Плоды своего труда он показал на reddit.
Головоломка с полностью повторяющим оригинальный сценарий геймплеем (флажки, мины и т. д.) сделана из красной пыли (Redstone Dust), системы, позволяющей наполнять игру самыми разнообразными элементами.
"Фанаты всегда найдут что-то новое, что можно построить, будь то замысловато спроектированное здание или сложная система Redstone, которая поражает воображение", — комментируют новинку эксперты игровой индустрии.
Ранее с помощью ресурсов "песочницы" Minecraft в нём был воссоздан трейлер GTA VI с героями от Rockstar Games.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.