Классический "Сапёр" появился в Minecraft

Пользователь Minecraft создал в нём классическую игру "Сапёр"

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Пользователь Minecraft создал в нём классическую игру "Сапёр" из Windows. Плоды своего труда он показал на reddit.

Фото: Game Rant

Головоломка с полностью повторяющим оригинальный сценарий геймплеем (флажки, мины и т. д.) сделана из красной пыли (Redstone Dust), системы, позволяющей наполнять игру самыми разнообразными элементами.

"Фанаты всегда найдут что-то новое, что можно построить, будь то замысловато спроектированное здание или сложная система Redstone, которая поражает воображение", — комментируют новинку эксперты игровой индустрии.

Ранее с помощью ресурсов "песочницы" Minecraft в нём был воссоздан трейлер GTA VI с героями от Rockstar Games.