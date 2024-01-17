Изобретён самодельный планшет на базе PS5

Ютубер переделал PlayStation в планшет

0:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Первую в мире портативную версию PlayStation 5 показал на своём канале ютубер DIY Perks. Ролик вышел 15 января и уже обрёл вирусную популярность.

Фото: Pinterest

Видеоблогер раскурочил консоль и собрал из самых важных её частей планшет. По его словам, было не такой простой задачей уместить систему охлаждения в ограниченные размеры устройства.

Тем не менее, результат налицо — портативная консоль PS5 с OLED-экраном и графикой 4K, превосходящая по параметрам оригинальный PlayStation Portal. Ютубер показал, как играет на ней в Astro's Playroom, Horizon Forbidden West и Rocket League, и это выглядит по-настоящему впечатляюще.

Пользователи PlayStation надеются, что Sony увидит это видео и когда-нибудь, в не столь отдалённом будущем, сделает нечто подобное.

Планшет из PS5