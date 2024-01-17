Изобретён самодельный планшет на базе PS5

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Ютубер переделал PlayStation в планшет

0:52
Видеоигры

Первую в мире портативную версию PlayStation 5 показал на своём канале ютубер DIY Perks. Ролик вышел 15 января и уже обрёл вирусную популярность.

Ютубер переделал PlayStation в планшет
Фото: Pinterest

Видеоблогер раскурочил консоль и собрал из самых важных её частей планшет. По его словам, было не такой простой задачей уместить систему охлаждения в ограниченные размеры устройства.

Тем не менее, результат налицо — портативная консоль PS5 с OLED-экраном и графикой 4K, превосходящая по параметрам оригинальный PlayStation Portal. Ютубер показал, как играет на ней в Astro's Playroom, Horizon Forbidden West и Rocket League, и это выглядит по-настоящему впечатляюще.

Пользователи PlayStation надеются, что Sony увидит это видео и когда-нибудь, в не столь отдалённом будущем, сделает нечто подобное.

Планшет из PS5
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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