Бывшие разработчики CDPR показали свой новый мегапроект

Новая игра от бывших разработчиков CDPR похожа на "Ведьмак"

0:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Бывшие разработчики CD Projekt Red, как можно понять из их недавнего твита, трудятся над новой игрой, похожей на "Ведьмак 3: Кровь и вино".

Фото: Rebel Wolves

Недавно команда, работавшая в CDPR над The ​​Witcher 3 и Cyberpunk 2077, открыла собственную студию Rebel Wolves. Достоверно не было известно, чем там занимались эти креативные ребята. И вот они сами всё рассказали в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

"Обычно мы не комментируем слухи. Однако, поскольку мы кое-что услышали по слухам... Да, мы работаем над Dawnwalker!" — говорится в их твите.

Разработчики показали также картинку, от которой так и веет атмосферой "Ведьмака" — красно-малиновая тема вампиров плюс инфернальная символика.

Можно предположить, что Dawnwalker не будет плагиатом с "Ведьмака", защищённого патентами, но явно должен заинтересовать его фанатов.