Бывшие разработчики CD Projekt Red, как можно понять из их недавнего твита, трудятся над новой игрой, похожей на "Ведьмак 3: Кровь и вино".
Недавно команда, работавшая в CDPR над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, открыла собственную студию Rebel Wolves. Достоверно не было известно, чем там занимались эти креативные ребята. И вот они сами всё рассказали в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).
"Обычно мы не комментируем слухи. Однако, поскольку мы кое-что услышали по слухам... Да, мы работаем над Dawnwalker!" — говорится в их твите.
Разработчики показали также картинку, от которой так и веет атмосферой "Ведьмака" — красно-малиновая тема вампиров плюс инфернальная символика.
Можно предположить, что Dawnwalker не будет плагиатом с "Ведьмака", защищённого патентами, но явно должен заинтересовать его фанатов.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.