Стартовала разработка мобильной версии Rust

Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust

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Симулятор выживания Rust получит мобильную версию, сообщил в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) инсайдер Kurakasis в пятницу.

Фото: Steam

Дату релиза объявят позже, но он точно запланирован на этот год, добавляется в твите.

В работе над проектом участвует, пока, правда, неясно – в статусе партнёра или издателя, – связанная с Tencent Level Infinite, известная разработкой мобильных игр, таких как PUBG Mobile, Honor of Kings и Assassin's Creed Jade.

– Вы впервые услышали это здесь, – подчеркнул ещё раз Kurakasis. – Неужели это правда? – переспросили его. – Базируется на моих источниках, – ответил инсайдер.

Rust вышла ещё в декабре 2013 года, версии для Windows и macOS – в феврале 2018-го, PlayStation 4 и Xbox One – в мае 2021-го.