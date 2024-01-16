Стартовала разработка мобильной версии Rust

Симулятор выживания Rust получит мобильную версию, сообщил в твиттере (ныне X, в РФ заблокирован) инсайдер Kurakasis в пятницу.
Дату релиза объявят позже, но он точно запланирован на этот год, добавляется в твите.
В работе над проектом участвует, пока, правда, неясно – в статусе партнёра или издателя, – связанная с Tencent Level Infinite, известная разработкой мобильных игр, таких как PUBG Mobile, Honor of Kings и Assassin's Creed Jade.
– Вы впервые услышали это здесь, – подчеркнул ещё раз Kurakasis.
– Неужели это правда? – переспросили его.
– Базируется на моих источниках, – ответил инсайдер.
Rust вышла ещё в декабре 2013 года, версии для Windows и macOS – в феврале 2018-го, PlayStation 4 и Xbox One – в мае 2021-го.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.