Названа самая времязатратная консольная игра

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В декабре 2023 года геймеры провели в Fortnite 1,6 млрд часов

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В декабре 2023 года геймеры провели в Fortnite в общей сложности 1,6 миллиарда часов, подсчитало аналитическое агентство Ampere Analysis.

Фото: Epic Games

Если по этому критерию мерить популярность, то проект Epic Games обошёл EA Sports FC 24, серию Call of Duty, Grand Theft Auto V и другие игры на консолях PlayStation и Xbox.

По мнению экспертов, такой успех Fortnite стал возможным благодаря релизу сразу трёх внутриигровых режимов: LEGO Fortnite, Rocket Racing и Fortnite Festival.

К слову, в прошлом году Fortnite вошла в программу Олимпийских киберспортивных игр.