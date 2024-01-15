Названа самая времязатратная консольная игра

В декабре 2023 года геймеры провели в Fortnite в общей сложности 1,6 миллиарда часов, подсчитало аналитическое агентство Ampere Analysis.
Если по этому критерию мерить популярность, то проект Epic Games обошёл EA Sports FC 24, серию Call of Duty, Grand Theft Auto V и другие игры на консолях PlayStation и Xbox.
По мнению экспертов, такой успех Fortnite стал возможным благодаря релизу сразу трёх внутриигровых режимов: LEGO Fortnite, Rocket Racing и Fortnite Festival.
К слову, в прошлом году Fortnite вошла в программу Олимпийских киберспортивных игр.
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