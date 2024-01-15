Названа самая популярная в России мобильная игра

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Более 2,7 млрд мобильных игр загрузили россияне в 2023 году

1:06
Видеоигры

Загрузка мобильных игр из App Store и Google Play российскими пользователями выросла на 4% в прошлом году по сравнению с 2022-м, пишут в воскресенье Ведомости" со ссылкой на данные международной исследовательской компании Data.ai (ранее App Annie).

Более 2,7 млрд мобильных игр загрузили россияне в 2023 году
Фото: Games mail

Самой популярной в России стал Roblox с 10 миллионами установок, на втором месте — новый проект Gacha Life 2, симулятор создания персонажа в стиле аниме, который скачали 9,36 миллионов раз.

В топ вошли также старые игры, популярные с 2010-х, а наилучшую динамику показали гиперказуальные игры (+11%), интерес которых в прошлые годы был слабее.

Российский рынок мобильных игр по-прежнему довольно большой — шестое место в мире. По подсчётам Compass, на нём в ушедшем году потрачено около 1,8 миллиарда долларов. В Data.ai раскрывать такие данные отказались, потому что "после начала СВО платформы ограничили возможности монетизации и приёма платежей из России".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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