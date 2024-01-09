Nvidia выпустила в свет GeForce RTX 40 Super за 90 000 рублей

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В ходе выставки технологий CES 2024 в Лас-Вегасе компания Nvidia представила свою последнюю линейку видеокарт GeForce RTX 40 Super, сообщает портал DTF.

Фото: Официальный сайт nvidia.com

Новая серия включает в себя три модели: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Продажи RTX 4070 Super начнутся 17 января 2024 года по цене $599 (примерно 54,5 тыс. рублей по курсу на 9 января 2024 года). Модель RTX 4070 Ti Super появится в продаже 24 января за $799 (72,7 тыс. руб.), а RTX 4080 Super будет доступна с 31 января по цене $999 (приблизительно 90 тыс. руб.).

RTX 4070 Super оборудована 7168 CUDA-ядрами, 12 ГБ оперативной памяти GDDR6X, 192-битной шиной и частотой от 1,98 до 2,475 ГГц. RTX 4070 Ti Super предлагает 8448 CUDA-ядер, 16 ГБ памяти того же типа, 256-битную шину и частоту 2,340-2,610 ГГц. Версия RTX 4080 Super оснащена 10 240 CUDA-ядрами, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6X, 256-битной шиной и частотой от 2,295 до 2,550 ГГц.

CES — это крупнейшая в мире выставка потребительской электроники, ежегодно проводимая в Лас-Вегасе. В 2024 году мероприятие продлится с 9 по 12 января.

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