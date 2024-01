Netflix ищет методы монетизации видеоигр в своей подписке

2:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В конце 2021 года Netflix начала включать игры в свой ассортимент без дополнительной оплаты. Теперь, по информации СМИ, руководство компании рассматривает различные варианты монетизации игрового сегмента.

Фото: Openverse by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

В соответствии с данными The Wall Street Journal, в Netflix обсуждают следующие варианты:

Реклама в играх для пользователей, подписанных на более доступный тариф, который включает рекламу в фильмах и сериалах на Netflix.

Микротранзакции.

Дополнительная плата за некоторые крупные игры (в дополнение к абонентской плате).

На текущий момент игры в подписке Netflix доступны только на мобильных устройствах, но не сопровождаются рекламой, микротранзакциями или какими-либо другими ограничениями по сравнению с версиями для домашних платформ, за исключением требования активной подписки.

Одной из потенциальных причин изменения модели монетизации игр в подписке может быть недостаточный уровень привлекательности для пользователей. По данным аналитиков, в сентябре 2023 года игры через Netflix запустили примерно 2,2 миллиона человек, что составляет менее 1% от общего числа подписчиков сервиса.

Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, на данный момент это лишь тема для обсуждения, и не обязательно, что игры в Netflix фактически будут подвергнуты изменениям в модели монетизации.

Netflix сделала значительные инвестиции в сферу игр: до конца 2024 года обещают расширить каталог до 90 наименований (плюс еще 90 находятся в стадии разработки, включая эксклюзивы, финансируемые Netflix). Среди игр в подписке разнообразные тайтлы, включая такие известные, как GTA: The Trilogy — The Definitive Edition, Into the Breach, а также будущие добавления, такие как Hades и Braid, Anniversary Edition.