Steam установил новый рекорд — более 33,7 млн онлайн-пользователей

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Платформа Valve вновь установила рекорд по максимальному онлайну, и на этот раз это произошло благодаря новогодним праздникам, когда люди уделяют время своим любимым занятиям, включая игры в Steam.

Фото: Скриншот Steam by Valve Inc.

Согласно данным SteamDB, 7 января в 17:00 по московскому времени в Steam одновременно находились 33,7 миллиона пользователей. Это улучшение предыдущего рекорда, установленного в марте 2023 года (33,6 миллиона человек), следует отметить, что речь идет только о тех, кто запустил программу.

Что касается максимального числа активных игроков, то 6 января 2024 года через Steam в интерактивные развлечения погрузились 10,8 миллиона геймеров. Скорее всего, с наступлением понедельника темпы роста онлайна замедлятся, поскольку люди начнут возвращаться к работе или учебе.

В отношении других новостей, за 2023 год в Steam было выпущено 14,5 тысяч игр, превысив предыдущий годовой показатель в 12,6 тысячи тайтлов. Кроме того, по данным СМИ, более 13 тысяч игр уже получили отметки "Можно играть" и "Полностью совместима" для Steam Deck.

Хотя зимняя распродажа завершилась, сегодня в 21:00 по московскому времени стартует Фестиваль капитализма и экономики в Steam. Ожидайте демоверсий и скидок на проекты, посвященные темам денег и процесса их заработка.