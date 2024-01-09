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Steam установил новый рекорд — более 33,7 млн онлайн-пользователей

1:44
Видеоигры

Платформа Valve вновь установила рекорд по максимальному онлайну, и на этот раз это произошло благодаря новогодним праздникам, когда люди уделяют время своим любимым занятиям, включая игры в Steam.

Steam установил новый рекорд — более 33,7 млн онлайн-пользователей
Фото: Скриншот Steam by Valve Inc.

Согласно данным SteamDB, 7 января в 17:00 по московскому времени в Steam одновременно находились 33,7 миллиона пользователей. Это улучшение предыдущего рекорда, установленного в марте 2023 года (33,6 миллиона человек), следует отметить, что речь идет только о тех, кто запустил программу.

Что касается максимального числа активных игроков, то 6 января 2024 года через Steam в интерактивные развлечения погрузились 10,8 миллиона геймеров. Скорее всего, с наступлением понедельника темпы роста онлайна замедлятся, поскольку люди начнут возвращаться к работе или учебе.

В отношении других новостей, за 2023 год в Steam было выпущено 14,5 тысяч игр, превысив предыдущий годовой показатель в 12,6 тысячи тайтлов. Кроме того, по данным СМИ, более 13 тысяч игр уже получили отметки "Можно играть" и "Полностью совместима" для Steam Deck.

Хотя зимняя распродажа завершилась, сегодня в 21:00 по московскому времени стартует Фестиваль капитализма и экономики в Steam. Ожидайте демоверсий и скидок на проекты, посвященные темам денег и процесса их заработка.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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