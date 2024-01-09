Сегодня стартовала активная фаза создания сиквела Cyberpunk 2077

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Разработка полноценного продолжения экшена Cyberpunk 2077, обещающего быть более амбициозным, чем оригинал, сегодня достигла важного этапа. Сегодня новое подразделение CD Projekt RED из Бостона официально начало работу над проектом. Это свидетельствует о том, что разработка сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Project Orion, активно продвигается вперед, хотя точная дата его релиза пока остается тайной.

Фото: Архив

Этот переход в активную фазу разработки был объявлен ключевым разработчиком игры, Павлом Саско, который ранее занимал должность директора квестов в оригинальной игре. Он поделился этой информацией в своих социальных сетях, подтверждая, что большая часть команды в Бостоне завершила предварительный этап и приступила к созданию рабочего концепта и разработке внутриигровых систем.

Официальное начало работы студии в Бостоне сопровождается завершением процесса набора необходимого персонала. В настоящее время команда продолжает расширяться за счет привлечения новых сотрудников, хотя ключевые разработчики уже завершили переезд. Руководители проекта в настоящее время обсуждают идеи для сиквела, оценивают возможности их реализации, и вскоре начнут разработку первой сборки игры на платформе Unreal Engine 5. Дата релиза продолжения Cyberpunk 2077 пока остается неизвестной.